Ajedrez por Zenón Franco: Último match importante de Paul Morphy

El estadounidense Paul Charles Morphy (Nueva Orleans, 22 de junio de 1837 – Nueva Orleans, 10 de julio de 1884) fue el mejor ajedrecista del mundo a fines de los años 50.

Morphy quiso jugar con los mejores maestros de Europa, y pudo hacerlo con casi todos, a quienes derrotó de forma inapelable.

Solo el británico Howard Staunton (Londres, abril de 1810 – Londres, 22 de junio de 1874) dio excusas para no jugar; Fischer tenía buena opinión del juego de Staunton, hubiera sido un duelo muy interesante, aunque el claro favorito hubiera sido Morphy.

Tras no poder jugar con Staunton, en el otoño europeo de 1858, Morphy quiso volver a EE.UU., por su precaria salud, los médicos le aconsejaron que postergara su vuelta.

Match Morphy vs. Anderssen

Además, “Europa estaba más interesada en el match Morphy - Anderssen que en el encuentro Morphy - Staunton”, se dice en el libro Paul Morphy, The Pride and the Sorrow of Chess de David Lawton.

El propio Adolf Anderssen (Breslavia, 6 de julio de 1818 – Breslavia, 13 de marzo de 1879) le escribió a Morphy París diciéndole que no podía imaginarse que se fuera sin jugar con él, pero que no podía abandonar sus clases, debía a esperar a las vacaciones escolares de diciembre, y Morphy aceptó

Mientras esperaba la llegada de Anderssen, Morphy jugó dando ventaja de peón y salida a quien quisiera enfrentarse a él, y también disputó una partida famosa contra dos rivales en consulta: el duque Karl Brunswick y el conde Isouard, que se celebró en el Teatro de la Ópera, durante un intervalo de El barbero de Sevilla.

Para disgusto de Jonathan Nunn, esa partida se encuentra en muchos libros para principiantes, él considera que es más didáctico enseñar el ajedrez moderno.

Anderssen anunció su llegada a París para el 15 de diciembre de 1858, desde el principio de diciembre Morphy tenía gripe intestinal, que en esa época era mal tratada, perdió mucha sangre, se puso en pie solo el 11 de diciembre, aunque seguía débil.

El día anterior a la llegada de Anderssen, Morphy le dijo a su amigo, que ejercía de secretario, Frederick Milne Edge: “Tengo ante mí una fiebre positiva. Dame el tablero y las piezas y te mostraré algunas de las partidas de Anderssen”.

Edge quedó asombrado por la memoria de Morphy, que le mostró “batalla tras batalla, contra distintos adversarios, con variantes y todo”, que en un momento se demoró en “La Siempreviva” (la famosa victoria de Adolf Anderssen ante Jean Dufresne en Londres 1951), diciéndole: “Aquí aparece la mano del maestro”. (Hablamos de ella en la nota 540), Anderssen también fue el creador de “La inmortal”.

Edge no quería que jugase tan pronto contra Anderssen, pero Morphy sabía que el maestro alemán tenía poco tiempo y no quiso postergar el comienzo, que se iba a jugar a siete victorias, como en los matches anteriores de Morphy.

Era la primera visita de Anderssen a París, Edge lo llevó a visitar el Louvre y otros sitios, para recalar en La Régence, al día siguiente Anderssen fue a visitar a Morphy, que estaba en cama, y lo vio tan mal que propuso postergar la primera partida, Morphy estaba muy débil, tenía una inflamación intestinal que le hacía temer que estuviese obligado a abandonar el duelo.

Match Paul Morphy vs. Adolf Anderssen, París 1858

El lunes 20 de diciembre comenzó la primera partida del match tan deseado, se jugó en el hotel donde estaba hospedado Morphy.

La retransmisión por el “Internet” de la época se hizo colocando tres tableros murales en el Café de la Régence (que estaba muy cerca del hotel), donde estaba reunida una entusiasmada multitud, y cada media hora un empleado llevaba las jugadas.

Morphy ganó el sorteo de colores, en la primera partida se jugó un Gambito Evans, duró siete horas y como en los matches importantes anteriores, ante Loewenthal y Harrwitz, Morphy comenzó con una derrota.

La segunda partida, jugada el martes 21, terminó en tablas, el match no comenzó bien, como en los duelos anteriores citados, y también, como en esos matches, cuando Morphy empezó a ganar, resultó imparable.

El miércoles 22 de diciembre Morphy ganó dos partidas con rapidez, a lo que siguieron tres más, varias de gran calidad.

“No estás jugando como contra Dufresne”, le dijeron sus fans a Anderssen en La Régence, “No, Morphy no me deja” respondió el alemán.

En la sexta partida Anderssen optó por 1.a3, huyendo de las posiciones abiertas, y en parte tuvo éxito, logró ventaja ganadora, que desaprovechó para terminar perdiendo.

En la séptima partida Anderssen volvió a jugar la Defensa Escandinava y cayó tras solo 25 jugadas, en la octava Anderssen recurrió otra vez a 1.a3, esta vez Morphy quedó mejor en un momento, luego pudo pasar de todo, fue una lucha muy complicada que finalizó en tablas tras 51 jugadas, estas dos partidas se jugaron el 25 de diciembre.

La novena partida es una miniatura, es posiblemente la más recordada del match, Anderssen eligió la Defensa Siciliana, veamos su final.

Paul Morphy

Adolf Anderssen

París (9), 27.12.1858

15.Dh5+! Rxf6 16.fxe3! [Abriendo la columna f, es lo más sencillo, es malo 16.Ce8+? por 16...Dxe8 17.Dxe8 Ab4+, pero 16.f4! era igual de fuerte. Se creyó que Anderssen creía que Morphy iba a jugar 16.Df7+, donde sorprendentemente 16...Rg5 parece resistir.] 16...Cxc2+ [A 16...Dxc7 decide, entre otras, 17.0–0+ Cf5 (o 17...Re7 18.Tf7+) 18.exf5 amenazando 19.Dh4+. 18...Re7 19.Tad1!, y las negras no tienen defensa.] 17.Re2 Anderssen abandonó ante el jaque inminente en f1, tras 17...Cxa1 gana 18.Tf1+ Re7 19.Dxe5+ Rd7 20.Ae6+ Rc6 21.Tc1+ y mate. 1–0

“¡Una derrota impresionante del campeón del viejo mundo!”, comentó Kasparov, la partida duró solo media hora y Morphy pasó a imponerse por 6 victorias a 1.

Otra vez jugando 1.a3, Anderssen ganó la décima partida, fue una larga lucha que duró 77 jugadas y, mostrando su sentido del humor, comentó: “Morphy gana en 17 jugadas, mientras que a mí me costó 77. No obstante, todavía puedo soportarlo...”.

El match se puso 6 a 2, pero la siguiente partida fue la última; al ganar esa partida Morphy también ganó el match (+7, –2, =2).

Según The New York Express del 20 de enero de 1859, Anderssen dijo: “Considero que Morphy es el mejor ajedrecista que ha existido. Es muy superior a los actuales, sin duda hubiese batido a Labourdonnais también. En todas sus partidas conmigo, no solo jugó, en cada instancia, la movida exacta, incluso la más exacta. Nunca comete errores (Morphy, presente, esbozó una sonrisa); pero si su adversario comete el mínimo error, está perdido”.

Al día siguiente jugaron seis partidas informales con el Gambito de Rey, Morphy ganó 5 a 1, confirmando que Anderssen tenía razón al evitar los juegos abiertos ante Morphy.

Abandono prematuro del ajedrez

Anderssen siguió compitiendo, frecuentemente estaba entre los tres mejores del mundo y se mantuvo entre los top 10, al finalizar su carrera, en 1879 era el 5.

Morphy dejó París en medio de la admiración, fue llamado el “Rey de todos los reyes”, aunque allí se terminó, prácticamente, su carrera ajedrecística; tras vencer al rival más fuerte al que podía enfrentarse, Anderssen, Morphy se quedó sin objetivos, si bien jugó algunos matches y partidas informales más.

A finales de 1859, tras poco más de dos años de práctica magistral, Morphy anunció su retiro, ya no volvió al ajedrez serio, solo jugó ocasionalmente dando ventaja material.

Cierta similitud entre Morphy y Carlsen

Algo similar a Morphy ocurrió con Carlsen, no le atrae defender su título de campeón mundial, a diferencia de Morphy él sí sigue jugando, porque tiene (o tenía) otras metas, como la de alcanzar los 2.900 puntos de Elo, lo que ahora está bastante lejos.

Hace pocos días Carlsen fue más lejos, dijo que creía que el ajedrez clásico en el primer nivel sería reemplazado por ritmos más rápidos y que se jugaría por Internet.

Legado y opiniones sobre Morphy

Morphy, no tuvo éxito como abogado, aunque no tuvo problemas económicos gracias a la fortuna de su familia.

Morphy es considerado como uno de los grandes de la historia por Bobby Fischer, Mikhail Botvinnik, Garry Kasparov, Viswanathan Anand, Max Euwe, entre otros.

El nombre de Morphy está unido a la brillantez, no obstante, todos los maestros coinciden en que esas hermosas combinaciones tenían una sólida base posicional.

Lasker comentó: “Morphy descubrió que una movida brillante de un maestro no tiene una razón inexplicable, sino que se basa en colocar las piezas en el lugar adecuado. Introdujo una regla: las movidas brillantes y las maniobras ganadoras solo son posibles en posiciones donde el oponente se enfrenta a una abundante energía activa”.

Capablanca dijo algo similar: “No buscaba combinaciones complicadas, pero tampoco las evitaba, lo que es el modo correcto de jugar... Su mayor fuerza no se basaba en sus habilidades combinativas, sino en su juego posicional… Morphy logró la mayoría de sus triunfos jugando directa y simplemente, y este método simple y lógico es el que constituye la verdadera brillantez de su juego”.

Botvinnik destacó que: “Morphy no ha sido superado en el manejo de las posiciones abiertas. Nada sustancialmente nuevo fue creado en este campo”.

Morphy es citado frecuente en Gambito de Dama, la novela de Walter Tevy en la que está basada la exitosa serie de Netflix de 2020.

Tuve la suerte y el placer de escribir un libro sobre Morphy, fue publicado en inglés por la editorial británica Everyman, y luego traducido al castellano.

Con el deseo de que los lectores tengan un excelente 2023, recordemos la última partida seria de Morphy, con comentarios extractados de mi libro Morphy jugada a jugada publicado por Ediciones Tutor de España.

