Ajedrez: Torneo de la Academia Bobby Fischer

Se disputaron 4 torneos en simultáneo: Sub 6, No Rankeados, Padres y Categoría General, con presencia del número 2 del país el Gran Maestro Guillermo Vázquez, así como los hermanos Rodrigo y Florencia Argüello, los primeros Campeones Nacionales de la Academia.

El campeón general del 3° Torneo Interno de la Academia de Ajedrez Bobby Fischer fue el jugador Javier Ojeda. La mejor en damas fue Renata Mayeregger. Los mejores de las distintas categorías recibieron sus respectivos trofeos.

Se entregó una placa de agradecimiento al periodista deportivo Andrés Riquelme por su gran apoyo al ajedrez nacional durante el año 2022 y en especial al apoyo brindado a varios alumnos de la Academia.

El jugador con discapacidad visual Jesús Barrios viajó desde la ciudad de Concepción para participar del torneo.

Otros reconocimientos. En la ocasión se reconoció al Maestro FIDE Sebastián Melián por el título sudamericano obtenido el año pasado, así también a la jugadora Renata Mayeregeer quien participó de las Olimpiadas de Ajedrez en India el año pasado y finalmente, la gran labor de la alumna Mara Roche en el Penal Esperanza donde realiza clases de ajedrez.

En la Categoría No Rankeados el Campeón fue John Schmidt de 7 años.

En la categoría Sub 6 la campeona fue Sofia Torales.

En la categoría Padres el mejor fue Iván Benitez.

Además se premiaron las categorías desde la sub 8 a la sub 20, tanto en Absoluto como en Femenino diferenciando jugadores Rankeados y No Rankeados.