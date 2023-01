Baloncesto: Y llegó el gran día de la Liga 3x3

Serán 8 finalmente los equipos de baloncesto de chicas que serán parte de esta primera edición de Liga de Verano 3x3.

Lea más: A horas del 3x3

El fuego se rompe con el partido del Grupo A entre Sol de América y FPC Juan Pibe Ibarra, a las 19:40.

Por el Grupo B, desde las 20:00, jugarán FPC Eduardo Aponte vs. Olimpia Queens.

Hay un paréntesis a las 20:20, donde habrá un concurso de habilidades.

The City se las verá contra el FPC Arnaldo López, a las 20:40, por el Grupo A.

En el último partido de hoy jugarán Suns vs. FPC Óscar Acosta, a las 21:00, por el Grupo B.

El programa para mañana: FPC Aponte vs. Suns, The City vs. FPC Ibarra, Sol de América vs. FPC López y Olimpia Queens vs. FPC Acosta.

El jueves: FPC Ibarra vs. FPC López y FPC Acosta vs. FPC Aponte, desde las 20:00.

El viernes concluye el torneo, con las semifinales y finales.

En la rama masculina, los partidos serán el sábado y domingo.