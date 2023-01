Rybakina-Sabalenka, la final femenina del Abierto de Australia

Campeona en Wimbledon, la kazaja de 23 años evitó una final enteramente bielorrusa al imponerse por 7/6 (4) y 6/3 a la veterana Victoria Azarenka, que a sus 33 años volvía a las semifinales una década después de haber levantado su segundo título en Melbourne.

De su parte, Sabalenka mantuvo su imbatibilidad en 2023 y derrotó por 7/6 (1) y 6/2 a la polaca Magda Linette, una de las sorpresas del torneo tras eliminar a varias cabezas de serie y clasificarse para unas semifinales de Grand Slam por primera vez después de 30 participaciones.

Para la bielorrusa eran las cuartas semifinales de Grand Slam, pero hasta ahora no había conseguido ganar ninguna.

“Es bueno que haya avanzado en las semifinales, pero todavía queda un partido. Quiero seguir concentrada”, dijo la jugadora de 24 años. Rybakina “está jugando un gran tenis, es muy agresiva y ya tiene un Grand Slam, así que ya tiene esta experiencia de jugar una final”.

Líder en porcentaje de golpes ganadores del torneo, Sabalenka se enfrentará a otra artillera: con 44 saques directos, Rybakina dispone del mejor servicio en la competición.

Sin embargo, en su primera sesión de noche en el torneo, la kazaja necesitó una hora para calibrar su mejor arma y falló más de la mitad de sus primeros saques en el primer set, lo que dio vida a una combativa Azarenka que no podía aguantarle el ritmo en los peloteos.

“Hoy fue un poco más duro para mí. Las condiciones eran difíciles, no podía jugar agresivo, la pelota no corría tanto, pero estoy muy contenta de que he conseguido ganar”, explicó la kazaja.

¿Podrán parar a Djokovic?

Con un tenis magistral y ya sin molestias en su pierna izquierda, el serbio Novak Djokovic está a solo dos victorias del récord de 22 Grand Slams del español Rafael Nadal. Y en Melbourne pocos dudan de que lo conseguirá.

Los antecedentes lo acompañan: siempre que ha llegado a semifinales en el Abierto de Australia, ha terminado llevándose el trofeo.

Además, el serbio lleva desde 2018 sin conocer la derrota en Melbourne, un récord de 26 partidos invicto que comparte con Andre Agassi.

Solo tres tenistas pueden impedirlo: el estadounidense Tommy Paul, su rival de hoy y que nunca había pasado de octavos en un Grand Slam, y los otros dos semifinalistas, el griego Stefanos Tsitsipas y el ruso Karen Khachanov.

Djokovic nunca ha jugado contra el estadounidense, número 35 del mundo. Pero su balance contra los otros dos semifinalistas es abrumador: 10 victorias y dos derrotas contra Tsitsipas, y ocho victorias y una derrota contra Khachanov.

Además, el serbio derrocha confianza: “He estado jugando cada vez mejor. No podría pedir estar en una mejor situación en este momento”.