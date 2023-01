A fondo con Benjamín Hockin: “Queremos que el deporte crezca en el país”

Benji hace mucho por su deporte para que siga en ascenso: “La idea es que haya la mayor cantidad de competencias en el país, ahora tenemos uno en Hernandarias, otro en Oviedo, luego está Encarnación, eso nos sirve para competir y que las personas puedan disfrutar de nuestra presencia, somos muy requeridos para estar en el interior, y por ello estamos muy agradecidos”.

Hockin, sobre la infraestructura, dice: “Antes no teníamos nada, ahora sí contamos con todo, que ya no es necesario salir del país, contamos con una pileta de 50 metros como el CAN que es el emblema de la natación y uno de los mejores de Sudamérica, en cuanto a infraestructura estamos bien junto con el Comité Olímpico también, ahora sí salimos para poder competir y tener ese roce internacional”.

Benji comentó sobre la élite de nuestra natación y su proyección: “Sí creo que en poco tiempo tendremos a nuevas, figuras como Lara Giménez que se está proyectando para ingresar al grupo al igual que Maximiliano Benítez, Astrid Caballero, Laurent Barrios que ya no son una promesa, sino que una realidad que siguen en Juveniles, solo que no tenemos que apurar esos esos procesos, porque son a largo plazo y estimo que llegarán bien al alto rendimiento”.

Con relación a los Juegos Odesur en Asunción comentó que es algo inolvidable: “Lo de Asu fue increíble, algo que nunca habíamos visto antes, la gente esperando horas afuera para ingresar y para nosotros fue un honor ser parte de esos juegos, fueron dos semanas de pura fiesta deportiva y los que tuvimos el privilegio de ser partícipes de este evento siempre lo vamos a tener en el corazón y no solo por el resultado de Paraguay sino que por el público que fue y nos acompañó y eso es algo que lo vivimos al máximo por antes no teníamos un evento de esta magnitud en nuestro país, incluso tuve a varios amigos competidores de otros países que quedaron maravillados del evento”.