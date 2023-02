Fútbol de salón: San Alberto se retira de las eliminatorias

Motivos económicos fueron determinantes para que San Alberto abandone esta etapa de las Eliminatorias del 52° Campeonato Nacional de Fútbol de Salón “Cordillera 2023″.

La FPFS realizará la actualización de los partidos por dicha serie, donde se encuentran Presidente Franco, Paranaense, Minga Guazú y Hernandarias. Hoy precisamente se debía disputar un partido con intervención de San Alberto.

Allegados a la federación albertana señalan que los costos son muy elevados para sostener un equipo competitivo ante federaciones de alto nivel como Franco y Paranaense, además de otros gastos de logística.

Los resultados de los partidos del lunes:

Grupo 7, tercera fecha: Hernandarias 0 - 10 Presidente Franco. Se pospuso para anoche el juego Minga Guazú vs. Paranaense.

Grupo 11: Bella Vista Sur 6 - 4 Cambyretá, Coronel Bogado 2 - 7 Encarnación, Capitán Miranda 0 - 2 Carmen del Paraná.

Anoche se disputaban partidos por los grupos 1, 2, 8, 9 y 10.

Hoy arranca el Grupo 5, con los cotejos Natalicio Talavera vs. Caaguazú y Coronel Oviedo vs. Repatriación.

Grupo 6: Tebicuary vs. Cnel. Martínez y Villarrica vs. Itapé.

Grupo 11: Cambyretá vs. Capitán Miranda, María Auxiliadora vs. Cnel. Bogado y Encarnación vs. Bella Vista Sur.