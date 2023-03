Ajedrez rápido del domingo próximo tiene muchos inscriptos

La competencia será al sistema suizo, siete rondas, en la cadencia 15 + 10 (15 minutos más 10 segundos añadidos por cada jugada realizada) y se pondrá en marcha a las 9:00, previéndose el cierre a las 18:30 con la ceremonia de entrega de premios. Las inscripciones cuestan G. 50.000. Al mediodía habrá un receso, durante el que se servirá un asado cuyo costo será de G. 25.000.

La escala de premios para los ubicados en los primeros lugares es la siguiente: 1°) G. 200.000, 2°) G. 180.000, 3°) G. 160.000, 4°) G. 140.000, 5°) G. 120.000 y 6°) G. 100.000.

También se entregarán medallas los dos primeros ubicados en cada una de las categorías infantojuveniles.

Por el momento, los inscriptos son:

1- Juan Ybáñez, 2- Ever Morales, 3- Iván Martinez, 4- Alan Jesús Gómez, 5- Ezequiel Amarilla, 6- Ariel Recalde, 7- MN Enrique Butti, 8- Victor González Gauto, 9- Fernando Saldaña, 10- Iván Torales, 11- Walter Céspedes, 12- César Zárate, 13- Derlis Benítez, 14- Tobías Bareiro, 15- José Alarcón, 16- Fernando López, 17- MF Rubén Zacarías, 18- WCM Helen Montiel, 19- Angel Montiel, 20- Fernando Barreto, 21- Bernd Cristian, 22- Marcos Escobar y 23- Jonathan Manuello.

Autoridad e inscripciones

El director del torneo será el Ing. Fernando Saldaña. Para mayores informes e incripciones, que continúan habilitadas, los interesados pueden llamar a los teléfonos 0983 290303 (Saldaña) y 0981 267808 (Víctor Gauto).

¿Por qué “Tuyukuá”?

Saldaña, director del torneo, explicó el motivo por el cual el torneo lleva el nombre de “Tuyukuá”. Dijo que “Tuyukua y Solo Torneos son grupos se WhatsApp, que fueron creados para dar posibilidad de la práctica de ajedrez presencial a todos los aficionados en tiempos de crisis. Somos un grupo pluralista, inclusivo, que no discrimina. No nos importa, ni nos fijamos en raza, credo religioso ni banderías políticas. Condenamos todo tipo de violencia física y verbal. No existe ningún tipo de amiguismos, somos todos iguales, y todos tienen derecho a opinar y votar sobre los diferentes temas que tratamos, en su mayor parte de carácter ajedrecístico”.

Agregó que “no tenemos aspiraciones políticas ni de algún otro tipo, solo nos dedicamos a servir, sin esperar nada a cambio. Prueba de ello, es que nos manejamos con aportes de los propios ajedrecístas, y de gente anónima, que ve con buenos ojos nuestra gestión, y nos apoyan. Estamos hace dos años y pensamos en algún momento ser un club de ajedrez, y estar federados”.