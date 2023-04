Baloncesto: Torneo Apertura arranca el jueves

La cartelera, desde las 19:30, anuncia estos juegos de baloncesto: Félix Pérez vs. Olimpia, San José vs. Colegiales, Campoalto vs. Colonias Gold y Sol vs. Libertad.

Escuela Arca Basquet

La Escuela del Club Deportivo Arca Basquet sigue con inscripciones abiertas para las clases de enseñanza del baloncesto, que se desarrollan en el polideportivo de las Fuerzas Armadas (Gral. Santos y Río de Janeiro).

Los responsables de la escuela son los reconocidos entrenadores Miguel Ángel “Ñori” Arca González, uno de los profesores de más carrera en ejercicio, acompañado de su hijo Miguel Ángelo Arca López.

El club lleva años en los entrenamientos y prácticas para niños y jóvenes en la disciplina del básquetbol.

Las clases van dirigidas a niños y jóvenes de 7 años en adelante, de lunes a viernes, de 18:00 a 20:30. Las inscripciones e informes a los teléfonos: 021-226947/ 0981-414886.