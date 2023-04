Lakers-Timberwolves, el plato fuerte del play-in de la NBA

La lesión del Lakers LeBron James que lo tuvo ausente por 13 juegos en la NBA y le hará llegar más fresco, mientras los Wolves suspendieron por un partido al pívot francés Rudy Gobert por dar un puñetazo a su compañero Kyle Anderson.

El perdedor de este cotejo jugará contra el ganador de la llave Oklahoma City Thunder y New Orleans Pelicans.

Los que avancen del play-in, se verán las caras con Denver Nuggets y Memphis Grizzlies, respectivamente.

En los otros cruces, Los Sacramento Kings que vuelven a los play-offs luego de 17 años juegan contra el campeón vigente, Golden State Warriors, y los Phoenix Suns de Kevin Durant van contra Los Ángeles Clippers, pendientes de la lesión de Paul George.

En el Este, los protagonistas de los play-in a disputarse esta noche serán Miami Heats vs. Atlanta Hawks (19:30 ESPN y STAR+), cuyo perdedor enfrentará al ganador del juego entre Toronto Raptors y Chicago Bulls.

Estos irán contra los dos mejores de esta conferencia, Milwaukee Buks y Boston Celtics.

Los otros enfrentamientos confirmados son: Philadelphia 76ers vs. Brooklyn Nets, y Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks.