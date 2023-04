Baloncesto: San José, sin tropiezos

Los “santos” se impusieron a los colonos por 78-61 en el polideportivo Ka’a Poty de Obligado, con parciales de 21-15, 24-13, 15-20 y 18-13. El elenco capitalino se situa en la cima del lote de competidores del torneo de baloncesto.

En otros cotejos disputados por la cuarta fecha, Deportivo Campoalto cayó sin atenuantes contra Félix Pérez Cardozo, por el marcador de 82-60, con chicos de 21-13, 18-19, 22-17 y 21-11, oficiando de local en cancha del Comando Logístico.

Finalmente, el Club Atlético Colegiales consiguió su primera histórica victoria enfrentando a Sol de América. Los “estudiantes” se impusieron a los anfitriones por goleada de 101-81. Los parciales fueron de 22-17, 24-21, 29-30 y 26-13, en el juego disputado en el “Luis Óscar Giagni”.

Para completar la ronda, anoche jugaban Libertad y Olimpia Kings, en duelo de invictos.

La próxima fecha se disputará mañana, con estos cotejos: Colegiales vs. Campoalto, Olimpia Kings vs. Sol de América, Félix Pérez vs. Colonias Gold y San José vs. Libertad.