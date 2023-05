Futsal FIFA: Paraguay golea a Uruguay y es semifinalista del femenino en Brasil

Gran victoria de Paraguay sobre Uruguay. Las albirrojas se impusieron con facilidad a las orientales en su segunda presentación, cerrando el Grupo B de la competencia y tras un auspicioso debut en el que le ganaron a Venezuela 4-2, el martes, cuando arrancó el certamen de futsal FIFA.

Lea más: Los clasificados del “Apertura”

Se anotaron como goleadoras guaraníes Lorena Brítez, Paola Brítez, Verónica Vallejos, Liz Karina Sosa, para el 4-0 en la primera etapa. En la complementaria sumaron para la goleada Paola llegando al hat-trick, su melliza Lorena con doblete y cerrando el marcador Claudia Romero, para el contundente 8-0 albirrojo.

Luego jugaban las anfitrionas contra Bélgica, y apenas iniciado el segundo tiempo se mantenía el marcador de 3-0 favorable a Brasil. Las belgas cayeron el miércoles 2-1 contra Bolivia, por lo que selección del altiplano tenía mejores opciones de avanzar.

De esta manera, Paraguay jugaría el sábado contra Bolivia y Brasil enfrentará a Venezuela. Mañana se disputará el partido por el quinto y sexto puestos, entre los terceros de cada grupo.

Las semifinales serán mañana a las 10:00 y 13:30. La final se disputará el domingo, a las 9:00.

Liga Premium

Mañana a la anoche se disputarán los partidos de ida por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Premium.

Los compromisos previstos son: Cerro Porteño vs. Star’s Club, Olimpia vs. Villa Hayes, Exa Ysaty vs. San Cristóbal y Afemec vs. 3 de Febrero.

Quedaron fuera de la competencia Sport Colonial y Santa María del Grupo A; Deportivo Recoleta y Deportivo Humaitá del B.