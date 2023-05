Gran suceso alcanzó el primer torneo de la Asociación de Ajedrez de Areguá

Intervinieron ajedrecistas de la capital Asunción, de las ciudades del departamento Central Itauguá, Itá, Ypacaraí, Luque y Ñemby, y de las cordilleranas Caacupé y San Bernardino, los cuales compitieron por numerosos trofeos y medallas.

Esta actividad tuvo el apoyo de la ministra de Turismo Lic. Sofía Montiel de Afara y la Comisión de Clubes del Interior.

El presidente de la AAA, Jason Sullivan, y el vicepresidente Del Rosario Barrios, entregaron premios para las categorías sub 8 (ganador, Emmanuel Veloso), sub 10 (Enzo Viñales), sub 12 (Derlis Benítez), sub 14 (Fiorella Mayeregger), mayores de 50 años (Enrique Butti) y ganadores generales (Helen Montiel, en femenino y Arturo Cáceres Benítez, en masculino).

En total se congregaron más de 150 personas a presenciar este exitoso evento, que la flamante Asociación de Areguá espera repetir en breve.