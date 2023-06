Libertadores de futsal FIFA: Las Yakas van por otro triunfo

El juego de futsal FIFA está programado para la 18:00 en el polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo.

Lea más: Las Yakas, dominantes en la Libertadores de Futsal

Las Yakas golearon 5-1 al Pumas Sport Fútbol Club de Venezuela, en el estreno.

* Partidos de ayer. Los resultados del día 2, fueron:

Always Ready de Bolivia goleó 4-0 al Kapital Soccer de Colombia, en el duelo de primer turno.

Luego, Peñarol de Uruguay y Deportes Valdivia de Chile se repartieron los puntos tras paridad de 2-2.

San Lorenzo de Argentina no tuvo inconvenientes en su debut, goleando 6-1 a Santo Domingo de Ecuador.

Y en el último juego, Pumas Sport de Venezuela le ganó con lo justo al Marte Club de Perú, por 2-1.

* Programación de hoy: 12:00 Always Ready vs. Instituto Stein de Brasil, 14:00 Kapital Soccer vs. Deportes Valdivia, 16:00 San Lorenzo vs. Marte y 18:00 Santo Domingo vs. Ysaty.

Amistoso de la Absoluta

La selección paraguaya Absoluta disputará hoy su primer amistoso de los dos previstos contra Vietnam. El cotejo será a las 21:00 en el polideportivo del Club Sol de América.

Los albirrojos se preparan para las eliminatorias del mundial, que será en enero de 2024.

Los siguientes amistosos serán contra Francia, el 22 y 24 de este mes.