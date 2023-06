Libertadores de futsal: Ysaty, remontada clasificadora

Las Yakas jugarán hoy a las 18:00 para conocer su lugar en el Grupo A, al enfrentar a San Lorenzo de Almagro de Argentina, que también ganó sus tres cotejos anteriores. La jornada de futsal FIFA será en el Comité Olímpico Paraguayo.

Lea más: Exa Ysaty busca las semifinales

Ayer, los tantos paraguayos llegaron con el doblete de Rosa Aquino y Karen Ruiz Díaz, luego de ir 2-0 abajo tras el primer tiempo.

* Resultados de ayer: Always Ready de Bolivia 0 - 1 Stein Cascavel de Brasil, Kapital Soccer de Colombia 3 - 1 Deportes Valdivia de Chile y San Lorenzo 2 - 1 Marte Rebaza de Perú.

* Programa de hoy: 12:00 Stein vs. Kapital, 14:00 Always vs. Peñarol, 16:00 Santo Domingo vs. Pumas de Venezuela y 18:00 Exa Ysaty vs. San Lorenzo.

* Posiciones. Grupo A: San Lorenzo e Ysaty 9 (clasificados), Pumas y Marte 3, Santo Domingo 0.

Grupo B: Stein 9 (clasificado), Always, Peñarol 4, Kapital 3, Valdivia 2.

Amistoso de albirrojos

La Selección Paraguaya Absoluta disputará esta noche el segundo partido amistoso contra su par de Vietnam. Será a las 21:00 en el polideportivo del club Sol de América.

En el primer partido, disputado el martes hubo paridad de 4-4 entre ambos seleccionados.

Los goles albirrojos fueron de Aldo Amarilla, Richard Rejala, Ramón Godoy y Arnaldo Báez.

El team dirigido por Carlos Chilavert tendrá otro amistoso contra Francia, este mes, en su preparación hacia las eliminatorias al mundial, en enero 2024.