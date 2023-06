Lanzaron en Itauguá “Primer Campeonato Nacional Infanto Juvenil Impar” de ajedrez

El evento también lleva el nombre de “295 aniversario de la Fundación de Itauguá”. La fecha fundacional de la ciudad es la del 27 de junio de 1728. La organización corre por cuenta del Club de Ajedrez Itauguá, con el apoyo de la comuna local bajo el lema “Mi bandera es el Ñandutí”.

Durante la ceremonia de lanzamiento estuvieron presentes autoridades municipales, del club promotor y fueron expuestos los trofeos artesanales que estarán en disputa,. Los mismos son obra del artesano aregüeño Del Rosario Barrios.

Las categorías habilitadas son Sub 7, Sub 9, Sub, 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17 años, razón por la que el campeonato lleva el nombre de “Nacional Infanto Juvenil Impar”.

Los participantes podrán sumar puntos para el escalafón Elo, que es el ránking oficial internacional en este deporte.

Para obtener mayores detalles y formalizar las inscripciones, el número de teléfono habilitado por la organización es el 0971 550930.