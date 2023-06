Miguel Franco se adjudicó torneo en el que volvió el ajedrez al Mbiguá

El Mbiguá es el club deportivo -no futbolístico- más antiguo del país. Fue fundado el 6 de mayo de 1902.

En la categoría principal, tras las siete rondas disputadas, el vencedor fue Miguel Franco, con 6 puntos, media unidad más que Enrique Butti, quien ocupó la segunda posición. Sashir Nicolás Muñoz fue tercero, con 5 unidades, entre los 30 ajedrecistas de diferentes edades que se inscribieron.

En las demás categorías, los ubicados en los principales lugares fueron: Sub 8: 1. Emmanuel Veloso y 2. John Schmidt. Sub 10: 1. Larissa Ruiz y 2. Nicolás Almada. Sub 12: 1. Osvado Ruiz, 2. Verónica González y 3. Samuel Noguera. Sub 16: 1. Ezequiel Amarilla, 2. Brahian González y 3. Enzo Franco. Senior (+ 50 años): 1. Fernando Saldaña y 2. Víctor González Gauto.

El certamen fue organizado de manera conjunta por el Club de Ajedrez Par de Alfiles, el Tujukua Chess y la entidad anfitriona.

Se jugó al sistema suizo, a siete rondas con una hora para cada competidor, más 30 segundos de incremento.

En las jornadas de sábado y domingo el Mbiguá ofreció a los participantes refrigerios de gentileza.

Con esta competencia, el ajedrez volvió al Mbiguá, que dejó de ser escenario de competencias del juego ciencia desde el siglo pasado. En breve se formará una subcomisión de este deporte y se habilitará una escuelita para principiantes.