Conmebol U17 de futsal: Llegó la victoria

En cuanto al juego de futsal FIFA de ayer, tras la paridad en el primer tiempo, en la complementaria los albirrojos abrieron el marcador a través de Luciano Luraghi a los 6′37″.

Robert Gamarra aumentó la diferencia a los 11′40, descontó los “rojos”, a los 13′52″, por medio de Matías López, para sellar el resultado definitivo.

Hoy tiene fecha libre Paraguay y vuelve a jugar recién el miércoles, a las 18:00 ,contra Venezuela, puesto que mañana hay descanso general.

El último partido de nuestros U17 será el jueves, choque de fondo nuevamente, contra Colombia, que tuvo libre en la jornada inaugural.

* Otros partidos. Los demás resultados registrados ayer fueron: Brasil 4-0 Ecuador, Colombia 4-2 Bolivia y Argentina 3-0 Perú.

* Posiciones. Grupo A: Paraguay 4 puntos, Venezuela 3, Colombia 3, Bolivia 1 y Chile 0.

Grupo B: Brasil 6 puntos, Argentina y Uruguay 3, Ecuador y Perú 0.

* Los partidos de hoy: 12:00 Colombia vs. Venezuela, 14:00 Perú vs. Ecuador, 16: Bolivia vs. Chile y 18:00 Argentina vs. Uruguay. Libres: Paraguay y Brasil.