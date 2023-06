Conmebol U17 de futsal: Albirroja con importante juego contra Venezuela

El juego de los albirrojitos contra los cafeteros será el choque de fondo de la cuarta jornada del torneo de futsal FIFA, a las 18:00.

Lea más: Albirroja escolta a Venezuela

En el debut, el pasado sábado, Paraguay igualó 2-2 contra Bolivia y al día siguiente consiguió una complicada victoria de 2-1 sobre su par de Chile.

* Juegos de hoy: 12:00 Argentina vs. Ecuador, 14:00 Colombia vs. Chile, 16:00 Uruguay vs. Brasil y 18:00 Venezuela vs. Paraguay. Libres: Bolivia y Perú.

* Clasificación. Las posiciones por grupos:

Serie A: Venezuela 6 puntos, Paraguay 4, Colombia y Chile 3, Bolivia 1.

Serie B: Brasil y Argentina 6 puntos, Uruguay y Ecuador 3, Perú 0.