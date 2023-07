Rybakina sigue adelante en Wimbledon

En el cuadro femenino, la kazaja Elena Rybakina siguió adelante en su intento de revalidar su corona en Wimbledon. En segunda ronda, derribó a la francesa Alizé Cornet (74ª) por 6/2 y 7/6 (2). La principal esperanza sudamericana, la brasileña Beatriz Haddad Maia, pasó por primera vez en su carrera a tercera ronda en Wimbledon. Lo hizo superando a la rumana Jaqueline Adina Cristian (133ª) por 4/6, 6/2 y 6/4.

En un día en el que no jugaron ni Novak Djokovic ni Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev era el gran nombre en liza en el cuadro masculino y el ruso, que en 2022 no pudo participar en el All England Club por la exclusión de los deportistas de su país tras la invasión de Ucrania, vio cómo su duelo de segunda ronda era interrumpido por la llegada de la noche, cuando tenía la misión encarrilada (6/3, 6/3, 4-4) ante el francés Adrian Mannarino (35º).

Lea más: Lluvia complica el torneo de Wimbledon

Con esa interrupción, que obligará a Medvedev a terminar el trabajo hoy y la gran noticia de ayer en el cuadro ATP fue el adiós del cuarto del mundo, Casper Ruud, derrotado en cinco sets por el británico Liam Broady, por 6/4, 3/6, 4/6, 6/3 y 6/0.

Tampoco pudo terminar ayer otro partido estrella del día, en el que el británico Andy Murray (exnúmero uno mundial, actualmente 40º) iba ganando dos sets a uno (6/7, 7/6, 6/4). Se debía iniciar el cuarto set, cuando la jueza de silla decretó que por la hora tardía el partido se interrumpía y debería continuar hoy.

La de Galán no fue la única alegría sudamericana de ayer en el torneo masculino, ya que también accedieron a tercera ronda el chileno Nicolás Jarry (28º) y el argentino Guido Pella (308º). No pudo seguir sus pasos el jugador sudamericano en el ranking, el argentino Francisco Cerúndolo (19º), derrotado por un triple 6/2, por el checo Jiri Lehecka (37º).