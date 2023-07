Carlos Alcaraz consolida el Nº 1 tras ganar Wimbledon

El español de 20 años cuenta ahora con 880 puntos de ventaja sobre Djokovic, de 36 años, al que derrotó en 5 sets en la final, pero tendrá que defender en septiembre los 2.000 puntos ganados la pasada temporada gracias a su victoria en el US Open 2022, en el que no participó el serbio por no estar vacunado.

El ruso Daniil Medvedev ocupa el Nº 3, a una considerable distancia de los dos primeros, en un Top 10 que se mantiene sin cambios. En el Top 20, el estadounidense supera en el número 14 al croata Borna Coric.

Se trata del mejor puesto en la carrera del semifinalista del Abierto de Australia 2023, de 26 años. El polaco Hubert Hurkacz supera en la 17ª posición al australiano Álex de Miñaur, y el alemán Alexander Zverev sube dos posiciones y regresa al ‘Top 20′, en la 19ª posición.