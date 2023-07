Fútbol de salón: Quinta fecha de revanchas

Por la Serie A del certamen de fútbol de salón juegan: Independiente vs. José Meza en Star’s, Atenas vs. 29 de Septiembre en La Inmaculada, NSA vs. Cerro Cora en Bolívar y La Merced vs. La Cur en José Meza de Ñemby.

Lea más: Cuarta revancha “dorada”

Por la Serie B: Occidental y Artemios FC en Benjamín Aceval.

Mañana completan: Capiatá vs. San Antonio en el polideportivo María Auxiliadora, Bolívar vs. Fomento en Trinidad y 12 de Junio vs. Zavalas Cué en la Seccional 5.

* Divisional A. San Alfonso dejó sin invicto en el l torneo de la Divisional A, al derrotar 4-3 a su vecino Atlético Tacumbú.

Tacumbú liderando el lote con 10 puntos, Atlético Ñemby 9, Primor y San Alfonso 8, Cerrito 6, Universitario 5, Sport Bahía 2 y La Academia 0.