Judo: Sudamericano en la Arenita

Las luchas de judo empezarán esta tarde, a partir de las 14:00.

Se trenzarán en el tatami judokas provenientes de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y nuestros atletas.

Paraguay tiene en sus filas a Marcelo Vicentini, el Junior número 1 del mundo.

La Legión Guaraní estará compuesta por casi 80 atletas: 3 damas y 7 varones en Sub 13, 4 en Sub 15 damas y 12 varones; 6 féminas en Sub 18 y 7 caballeros, 6 damas en Sub 21 femenino y 11 varones.

Finalmente, 5 mujeres en Sénior y 17 varones.

El acceso es libre y gratuito para que toda los amantes del judo se den cita en la Secretaría Nacional de Deportes para alentar a nuestros atletas y ver un hermoso espectáculo.