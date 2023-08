Futsal FIFA: Villa Hayes dio la sorpresa

Las chaqueñas le ganaron 3-2 a las franjeadas, mientras las ysateñas demolieron 19-2 a las “aviadoras” en los juegos de Futsal FIFA.

Lea más: Albirroja cierra contra Uruguay

* Puntuaciones. Olimpia 12 puntos, Exa Ysaty y Villa Hayes 9, Silvio Pettirossi sin punto.

Sigue Liga Premium

Mañana seguirá el Torneo Clausura de la Liga Premium con la 4ª fecha con cinco juegos y se completará el domingo con el juego Afemec vs. Star’s Club, que irá para la televisión, desde el mediodía.

Los juegos para mañana: Exa Ysaty vs. Cerro Porteño, Sport Colonial vs. Santa María, Villa Hayes vs. 3 de Febrero, Recoleta vs. Olimpia, Humaitá vs. San Cristóbal.