Baloncesto: Queens ganan en el aperitivo

En el parejo cotejo de baloncesto entre Félix Pérez Cardozo y Olimpia Queens, se impusieron las visitantes por 57-51, con parciales 9-14, 18-7, 17-11, 13-19.

En el otro cotejo, solo de cumplimiento, Libertad visitó a Sol de América y se impuso con lo justo, 75-73. Los parciales fueron: 19-13, 8-23, 22-17, 26-20.

Fixture de las finales. Ya se calendarizaron las finales del certamen femenino y será al mejor de tres partidos. El inicio de las pujas por la copa de campeón será mañana en territorio de las franjeadas, por culminar en primer lugar en el cuadrangular. A las 20:00 está marcado el juego en el polideportivo “Osvaldo Domínguez Dibb”.

En el segundo partido serán locales las chicas de Félix Pérez Cardozo, en el “Efigenio González” de Villa Morra, el jueves 28 de setiembre, también a partir de las 20:00. De existir necesidad de un tercer partido decisivo será en el “ODD”, el sábado 30 de este mes, en el mismo horario.

Liga Masculina

Ayer se disputaban cotejos por el tramo final de la primera fase del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol Masculina: Campoalto vs. San José, Libertad vs. Félix Pérez y Colonias Gold vs. Olimpia Kings.

Olimpia y San José ya tenían asegurados sus pases al cuadrangular semifinal, mientras Campoalto ya estaba sin chance. Los otros dos cupos pelean Colonias Gold, Félix Pérez Cardozo y Libertad.