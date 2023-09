Baloncesto: Semifinales primaverales

Los juegos de baloncesto serán a dos ruedas, con fecha de culminación el lunes 9 de octubre.

Mañana, a las 19:30, Deportivo San José recibirá a Libertad, en el polideportivo “León Condou”.

Por su parte, Olimpia Kings abrirá las puertas del polideportivo “Osvaldo Domínguez Dibb” a Colonias Gold, en el mismo horario.

La siguiente fecha será el lunes, con estos partidos: Colonias Gold vs. San José y Libertad vs. Olimpia Kings. El jueves 28 próximo, los juegos serán: Olimpia Kings vs. San José y Libertad vs. Colonias Gold.

Las rondas de revancha serán el lunes 2, jueves 5 y sábado 9 del mes entrante. Los dos mejores avanzarán al play-offs final.

Félix Pérez en Argentina

La delegación de chicas de Félix Pérez Cardozo ya se encuentra en Buenos Aires, Argentina donde va a tomar parte del Grupo B - Sur de la I Liga de las Américas. Confrontará contra Obras Sanitarias de Argentina, Malvin de Uruguay y Universidad de Chile.