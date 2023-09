Clausura de Futsal: Olimpia golpea

Los azulgranas son campeones del Torneo Apertura de futsal FIFA, por lo que Olimpia debe ganar este certamen para pelear luego por el cetro absoluto.}

El marco de público no fue el esperado y sin dudas se debe a factores como el horario, además del fuerte calor que incidió para los atletas, la distancia del escenario (Luque) y el costo de las entradas (G. 50.000).

SÍNTESIS. Cancha: Comité Olímpico Paraguayo. Árbitro: José Ocampo. Árbitro auxiliar: Feliciano Fariña. Tercer árbitro: Gustavo Domínguez. Cronometrista: Adriana Barrios.

Cerro Porteño 4: Giovanni González; Alan Rojas, Manuel Espinoza, Emerson Méndez, Jorge Espinoza. Alternaron: Natalicio Velázquez, Nelson Bogarín, Gabriel Ayala (C), Enmanuel Ayala, Geovanni Espinoza, Carlos Arana, Diego Poggi, Gabriel Rojas, Elías Zalema. D.T.: Roberto Del Pozo.

Olimpia 5: Ígor Insfrán; Aldo Amarilla, Daniel Ozuna, Francisco Martínez, Alex López. Alternaron: Marcio Ramírez, Iván González, David Benítez, Kaio Silva, Hugo Martínez, Diego Fukuoka, Juan Benítez, Rodrigo De Oliveira, Jorge Valdez. D.T.: César Riveros.

Goles. PT 3′ Amarilla (O), 3′40″ Enmanuel Ayala (CP), 13′ Emerson Méndez, 13′30″ Enmanuel Ayala (CP), 14′ Francisco Martínez, 19′31″ Ozuna (O). ST 4′30″ Francisco Martínez, 6′50″ González (O), 7′30″ ST Poggi (CP). Amonestados: 10′ PT Poggi, 11′15″ ST Rojas (CCP); 19′39″ ST Hugo Martínez (O).

Copa América Femenina

Hoy empieza la Conmebol Copa América de Futsal Femenina, con la participación paraguaya en el Grupo B del certamen que se disputa en Buenos Aires.

Las albirrojas debutan mañana, contra Ecuador, al mediodía. Además integran esta serie: Brasil, Venezuela y Bolivia.

En el Grupo A están Argentina, Colombia, Uruguay, Perú y Chile.

* Los juegos de hoy: Venezuela vs. Bolivia, Brasil vs. Venezuela, Chile vs. Argentina y Uruguay vs. Perú.