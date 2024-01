Ajedrez: Exitoso Grand Prix en Fernando

En el certamen participaron 85 jugadores de varios puntos del país representando a sus diferentes clubes de Ajedrez que suman puntos de acuerdo al rendimiento de sus jugadores.

El campeón invicto fue el CM Arnold Mayeregger (CIT) con 5,5 en 6 rondas, seguido por José Alarcón con 5 puntos (Sajonia) y en tercera posición Emilio Centurión con 5 puntos.

Se premiaron a los mejores de cada Sub tanto en Absoluto como en femenino así como a la Mejor Femenina, +50, +65 y por fuerza de ELO.

Resultados:

Sub 6 Absoluto: Facundo Amarilla (Club 1982); Sub 8 Absoluto y Femenino: Pilar Vázquez (Ajedrez del Este); Sub 10 Absoluto: Oliver Salomón (Club ABF); Sub 12 Absoluto: Diego Benitez (Club ABF); Sub 14 Absoluto y Femenino: Sofía Torres (Club ABF); Sub 16 Absoluto y Femenino: Fiorella Mayeregger (Club ABF).

Sub 18 Absoluto: MF Sebastián Melián (Club ABF); Sub 20 Absoluto: Enrique Alló (Élite/Amambay); Mejor Femenino: Sofía Torres (Club ABF); Sub 2000: José Alarcón (Sajonia); Sub 1800: Sashir Muñoz (Porvenir Guaireño); Sub 1600: Sofía Torres (Club ABF); Sub 8 Femenina: Pilar Vázquez (Ajedrez del Este).

Sub 10 Femenina: Cecilia Centurión (Círculo Encarnaceno de Ajedrez); Sub 12 Femenino: Jimena Lugo (Club ABF); Sub 14 Femenino: Sofía Torres (Club ABF); Sub 16 Femenino: Fiorella Mayeregger (Club ABF); Sub 18 Femenino: WCM Renata Mayeregger (Club ABF) y Sub 20 Femenino: Shirley Muñoz (CIT).