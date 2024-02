Yacaré XV cae en el estreno del Super Rugby Américas

El equipo paraguayo no pudo sacar la ventaja de local jugando en el estadio Héroes de Curupayty y encajó una derrota ante Pampas en la primera jornada de la quinta edición de certamen continental.

Lea más: Una historia de superación en el atletismo

Los Yacaré XV anotaron por intermedio de Juan Manuel Molinuevo (2 penales), Tomás Vanni (try), Ramiro Parada (2 try) y Ramiro Amarilla (try).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Árbitro: Damián Shneider. Ayudante 1: Gonzalo De Achaval. Ayudante 2: Adrián Bogado. Oficial judicial: Patricio Pinto Hurtado. Oficial de citación: Marcos Andrés Demestri Benítez. Oficial de apelación: Juan Pablo Spirandelli.

Yacaré XV: Ezequiel Reyes, Axel Zapata, Enrique Quinteros, Ignacio Martínez, Mariano Garcete (C), Juan Pérez Rachel, Felipe Puertas, Nicolás Parada Heit, Juan Cruz Strada, Juan Molinuevo, Juan González, Ramiro Amarilla, Sebastián Urbieta, Tomás Vanni y Tomás Mac Call. Ingresaron: Ignacio Palillo, Camilo Blasco, Rodolfo Rivadeneira, Lucio Anconetami, Ariel Núñez, Diego Miño, Joaquín Lamas y Arturo López. D.T.: Ricardo Le Fort. Incidencias en Yacaré XV: 9′ Luis Enrique Quinteros y 27′ Ignacio Inchauspe, ambos con tarjeta amarilla.

Los Yacaré volverán a competir el próximo sábado 24, cuando reciban a Selknam por la segunda fecha del torneo continental Super Rugby Américas, en el estadio Héroes de Curupayty, del Comité Olímpico Paraguayo, desde las 19:00.

* Otros marcadores: Cobras 15-Peñarol 13 y Dogos 56-Raptors 8.