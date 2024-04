Derlis Ayala: “Hoy se termina un gran sueño, pero inicia otro”

Mediante un video en sus redes sociales Ayala comentó que finalizó un sueño para comenzar con otro.

“Hoy se termina un gran sueño el de estar en París 2024, pero inicia otro, que tal vez lo asumiremos más maduros, con más enseñanzas y conocimientos en el atletismo”, comenzaba diciendo el compatriota.

“Tuve que abandonar en el km 20 porque no me sentí bien con el ritmo y tampoco daba para la mínima, y estabamos condenados a la mínima ya que por ranking no había posibilidad porque no tuve un año regular”, contó.

“El alto rendimiento es muy injusto, eso les puedo afirmar, al ver a tantos luchadores que quedaron fuera también”, cerró diciendo Ayala.