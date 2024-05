Libertadores de Futsal: Cerro debuta en la Copa

El enfrentamiento inicial de la Libertadores de Futsal se disputará en el Arena Tortuguitas, de esta ciudad, a las 10:00.

Luego jugarán Magnus Futsal de Brasil vs. Santiago Wanderers de Chile, S.S. Bocca de Ecuador vs. Peñarol de Uruguay, Panta Walon de Perú vs. Fantasmas M.M., Cascavel de Brasil vs. Barracas de Argentina (Grupo A) y San Lorenzo de Argentina vs. Independiente Barranquillas de Colombia.

Los azulgranas enfrentarán mañana, a las 14:00, a Cascavel, y cierra la fase grupal el martes contra Barracas, a las 18:00. El miércoles habrá descanso.

El jueves se inicia la fase de cuartos, con los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros.

Los ganadores de los choques a eliminación directa disputarán las semifinales, el sábado. La gran final será el domingo. El viernes se disputarán partidos posicionales.