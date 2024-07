Aunque haya arena en el camino

Michelle rompe en llanto y la frustración es grande. Piensa en alejarse un poco, quizás en retirarse, quizás en no volver. No hay palabra que le alcance, no hay consuelo, no hay abrazo que la contenga. Muchos dirán que estos sentimientos son exagerados en el deporte, que hay cosas más importantes. Pero vaya uno a explicarle eso al deportista en el momento de la derrota más dolorosa.