Fútbol de salón: Lunes, con la segunda tanda de partidos por el Nacional

Entre los siete juegos del nacional de fútbol de salón que se disputarán resalta el clásico norteño entre Amambay y Concepción. Por el Grupo 9 también animarán Puerto Casado y Horqueta.

* Otros cotejos: Por el Grupo 1 se medirán Villa Hayes vs. Remansito, Grupo 5 Villarrica vs. Cnel. Martínez, Grupo 6 Santa Rosa de Misiones vs. Ayolas y San Juan Bautista vs. Santa María, y, Grupo 8 San Pedro vs. Tacuatí.

Resultados sabatinos

Once encuentros se desarrollaron el sábado, en la primera tanda de juegos de las clasificatorias del salonismo del interior.

Entre algunos de los candidatos a disputar un buen nacional, se destaca la victoria de Caacupé, en jornada de una docena de goles, sobre Altos, por el marcador de 7 a 5.

El múltiple campeón Amambay no pudo derrotar a Horqueta en su visita, igualando 2 goles contra 2.

* Otros resultados: En la inauguración protocolar del evento, que tuvo lugar en el polideportivo municipal de Benjamín Aceval, los locales se impusieron 3-0 a Cerrito.

En los demás juegos, Piquete Cué y Ñemby igualaron 3-3, Lambaré 2 - 0 San Antonio, Tobatí 2-1 Itauguá, San Bernardino 2 - 1 Itacurubí de las Cordilleras, Ayolas 2 - 2 San Juan Bautista, Santa María 3 - 7 San Ignacio, Tacuatí 2 - 1 Santa Rosa del Aguaray y Concepción 2 - 2 Vallemí.