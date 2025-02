Fútbol de salón: Dos candidatos entran en acción

El campeón vigente del salonismo Paranaense, que ostenta 10 cetros, viaja a la vecina Hernandarias para correspondiente cotejo debut, mientras su archirrival Presidente Franco va a Minga Guazú para iniciar el camino al duodécimo título.

Por el Grupo 4, Coronel Oviedo recibe a San Juan Nepomuceno, mientras Caazapá confrontará con Caaguazú. Por el Grupo 2 jugarán Ñemby vs. Villeta y Piquete Cué vs. Lambaré. Finalmente, en el Grupo 3 vuelven a jugar: Itauguá vs. Caacupé, Altos vs. San Bernardino y Tobatí vs. Itacurubí de la Cordillera.

* Resultados de la primera jornada. El sábado se registraron estos resultados: Benjamín Aceval 3 - 0 Cerrito, Piquete Cué 3 - 3 Ñemby, Lambaré 2 - 0 San Antonio, Caacupé 7 - 5 Altos, Tobatí 2 - 1 Itauguá, San Bernardino 2 - 1 Itacurubí de la Cordillera, Ayolas 2 - 2 San Juan Bautista, Santa María 3 - 7 San Ignacio, Tacuatí 2 - 1 Santa Rosa del Aguaray, Horqueta 2 - 2 Amambay y Concepción 2 - 2 Vallemí.

Anoche continuaba la segunda ronda de partidos en varios grupos.