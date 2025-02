Tres intensos días de ajedrez en el Sportivo Iteño

El torneo, bajo el nombre de Grand Prix tiene una bolsa a distribuir de G. 3.000.000. La organización está a cargo de Cynthia Rivas, presidenta del Club de Ajedrez del Sportivo Iteño.

La competencia se desarrollará en el Club Social Iteño, desde este viernes 21, a las 19:00.

La modalidad de juego será al sistema suizo, a 7 rondas.

El viernes se jugará solo una ronda. El sábado habrá tres (10:00, 14:00 y 17:00), en tanto que las tres restantes serán el domingo (9:00, 13:00 y 16:00).

Las inscripciones cuestan G. 100.000 y pueden formalizarse hasta el mediodía de este viernes, con la constancia de depósito del importe a esta cuenta:

BANCO: Banco Nación Argentina

TITULAR: Federación Paraguay de Ajedrez

NÚMERO DE CUENTA: 556424

TIPO DE CUENTA: Corriente

MONEDA: Guaraníes

RUC: 80031699-1

La escala fijada para el otorgamiento de premios es esta: Primer Puesto:⁠ G.⁠ 900.000. Segundo: G.⁠ ⁠700.000. Tercero: G. ⁠500.000. Cuarto:⁠ G. ⁠400.000. Quinto: G. ⁠300.000. Mejor mujer: G. 200.000.

Habrá además medallas para los situados en los primeros sitios en estas categorías: Sub 6, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20; además de Supra 50 y Supra 65.

Para más información, los teléfonos habilitados son 0992 744601 y 0993 258670.