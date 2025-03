Yacaré XV se impone en su pantano

El elenco “guaraní”, que había caído la fecha pasada en Montevideo frente a Peñarol, tuvo que sufrir para conquistar su segundo triunfo y concretar los puntos para escalar en la tabla. Los dirigidos por el argentino Ricardo Le Fort se fueron a vestuario al final de la primera fracción con triunfo parcial de 24-7.

Luego del descanso la visita arrancó con lo mejor que tenía e impuso una remontada del quince visitante, si bien no le alcanzó para salir airoso, antes de concluir este encuentro que era no apto para cardíacos, Diego Fortuny anotó para los tucumanos un try con posterior conversión para un final de 30-27.

La gran figura de la franquicia paraguaya fue Joaquín Lamas quien marcó el punto final tras gran jugada de Yacaré XV luego de la sensacional corrida del wing Juan González, el apertura guaraní (Lamas) dejó sin respuestas a dos rivales para apoyar la ovalada sin ningún tipo de dificultad y asegurarse el triunfo.

Esta es la segunda victoria de Yacaré XV en tres encuentros, inició su travesía con triunfo sobre el chileno de Selknam en el “Héroes de Curupayty” por 29-26, luego cayó contra Peñarol en la segunda fecha en Uruguay 50-6 y cerraron anoche con otra victoria sobre Tarucas.

Los otros resultados de esta fecha fueron, Pampas XV de Argentina recibió y derrotó a Peñarol 24-10 y Selknam de local enfrentó y venció en apretado final por 45-40 a Dogos XV, campeón defensor del cetro.

La clasificación y próxima fecha

Cumplidas las tres primeras jornadas quedaron de la siguiente manera: Peñarol y Selknam 10 puntos; Yacaré XV 8; Tarucas, Pampas y Dogos 6 y Cobras Brasil Rugby 1.

La próxima fecha, la cuarta jugaran: Tarucas-Pampas y Peñarol-Selknam (viernes 7 de marzo) y el sábado 8 cierran Dogos-Cobras. Libre en esta oportunidad le corresponde a Yacaré XV.