Rugby: Ovalada al aire: Integración y Apertura

Para ambos torneos de rugby, el arranque de partidos se prevé para el 15 de este mes.

En cuanto al “Integración”, las competencias se realizarán en las categorías Primera, M18 y M15.

Las series quedaron determinadas de la siguiente manera:

Zona A: Área 1, Carayá, Cataratas, Franco y Monday;

Zona B: Capri, Cazadores, Leones, Lomas y Tacurú.

* El fixture inaugural y sistema de torneo. Los partidos para la Fecha 1, serán:

Zona A: Área 1 vs. Cataratas y Franco vs. Monday. Libre: Carayá;

Zona B: Capri vs. Tacurú y Lomas vs. Leones. Libre: Cazadores.

El sistema de campeonato contempla la modalidad de todos contra todos por zonas, con partidos de ida y vuelta.

De esta manera, se prevé la disputa de 10 fechas, tras las cuales se enfrentarán en la gran final el primero de la Zona A vs. el primero de la Zona B.

Cooperación entre federaciones

Los titulares de las entidades, Iván Lambert de la URUMI y Gustavo Borgognon de la URP realizaron el anuncio de desarrollar en forma conjunta el deporte de la ovalada.

El acuerdo tiene como propósito movilizar toda la estructura deportiva de los clubes, con la participación de la Primera, Divisiones juveniles e infantiles.

La Primera se iniciará tal cual se señaló el 15 de este mes y se extenderá hasta el 7 de junio.

Igualmente, en la Juvenil se tendrá el mismo calendario.

La URUMI también lanzó el Torneo Desarrollo, que se iniciará el 22 de este mes, y concluirá el 27 de junio.

En este caso tomarán parte Mamangá, Posadas, Aguará y Virasoró.

Torneo Apertura

A nivel local, el Torneo Apertura de Rugby 2025 también tiene fecha de inicio para el 15 de los corrientes.

Participarán 6 instituciones: Cristo Rey, Curda, Formosa XV, Luque, San José y Santa Clara.

El fixture inaugural será: San José vs. Luque, Santa Clara vs. Curda, Cristo Rey vs. Formosa XV.

El sistema de campeonato establecido será de “todos contra todos”, ida y vuelta, por lo tanto, habrá diez fechas.

La siguiente fase será de semifinales entre los cuatro mejores: Primero vs. Cuarto y Segundo vs. Tercero. Los ganadores jugarán la final.

También se disputarán los torneos en las categorías Juveniles, M14 Metro y Pre-Intermedia.