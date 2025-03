Golf: McIlroy hace suyo el The Players en el desempate

Es esta ocasión, McIlroy ya con 28 títulos en la PGA, con 4 ‘majors’ y 18 en el Circuito Europeo, se llevó el torneo que se disputa en Florida, considerado por muchos el ‘quinto grande’, en tres hoyos de desempate celebrados este lunes, tras haber quedado ambos golfistas empatados el domingo tras la cuarta jornada y, por la lluvia y falta de luz, no poder continuar.

Fue un desempate (jugado al mejor de tres hoyos, partiendo del 16) con clara ventaja del norirlandes desde el primero de ellos, que cerró con un ‘birdie’, mientras el estadounidense se tuvo que conformar con el par (5).

Determinante fue, especialmente, el hoyo 17 (una isla con acceso). Un par 3, con ‘bogey’ para McIlroy, pero nefasto para Spaun, que entregó un ‘doblebogey’, que se fue al agua.

El europeo se ponía con tres golpes de ventaja, con solo un hoyo por jugarse. En el 18, a McIlroy le bastó cerrarlo en 5 (‘bogey’) para que Spaun, sabedor de lo imposible que era, cuando menos, igualar su desventaja, entregará ya el partido a su rival.

“Me sabe mal por J.J., hizo un buen golpe en el 17, pero se lo llevó el viento, y tuve suerte de hacer lo que hacía falta para ganar. Estoy increíblemente orgulloso y feliz por ganar mi segundo The Players, y es la tercera vez que gano en día de San Patricio, me trae buena suerte”, dijo McIlroy tras su victoria. “Trabajé muy duro, ahora soy un jugador mucho más completo respecto a hace unos años”, añadió el norirlandés.