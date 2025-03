Djokovic, Andreeva y Swiatek debutan con victoria en Abierto de Miami

Djokovic derrotó al australiano Rinky Hijikata por 6-0 y 7-6 (7/1) e igualó el récord de 410 victorias de Rafael Nadal en Masters 1000, en su primer partido en este torneo desde 2019.

Lea más: Tremendo nivel de Dani para estar en semifinales del Paraguay Open

“Es increíble estar de regreso, ha sido mucho tiempo”, dijo Djokovic. “Este es un torneo que disfruté en el pasado, es bueno empezar con una victoria, gracias por el apoyo desde los primeros días” .

Unite al canal de ABC en WhatsApp

‘Nole’, seis veces campeón en Miami cuenta con 40 títulos Masters 1000 y 59 finales disputadas. Además, llegó a 501 partidos disputados en la categoría Masters 1000, rompiendo el empate con Nadal, que jugó 500. Más atrás está el suizo Roger Federer con 489 encuentros. “Estoy muy contento con el nivel” de hoy, agregó. “Jugué excelente tenis por un set y medio, sabía que él iba a mejorar su nivel luego de perder el primer set 6-0, empezó a convertir el primer servicio y jugó en un gran nivel para llevar el segundo set a un tie-break”.

En la tercera fase se cruzará con el argentino Camilo Ugo Carabelli, que derrotó más temprano al estadounidense Alex Michelsen por 6-7 (3/7) , 7-5, 6-3.

Swiatek y Andreeva en sets corridos

Swiatek, de 23 años y segunda del ránking de la WTA, derrotó a la francesa Caroline García por 6-2 y 7-5. La polaca ya había vencido a Garcia con facilidad también en segunda ronda de Indian Wells a principios de mes. Sin embargo, este viernes enfrentó algo más de resistencia de la francesa en el Hard Rock Stadium. La polaca perdía 3-1 en el segundo set y tuvo que salvar un punto de set cuando sacaba 5-4 abajo, antes de remontar para ganar los últimos tres juegos. “Mi energía bajó muy rápido. Así que intenté despertar, mantener la intensidad del primer set, seguir adelante y jugar a por todas” , dijo Swiatek, que en la tercera ronda jugará contra la belga Elise Mertens, que venció a la local Peyton Stearns por 6-4, 6-1. Por su parte, la adolescente rusa de 17 años Mirra Andreeva, la novel estrella del tenis femenino debutó con una cómoda victoria sobre su compatriota Veronika Kundermetova por 6-0, 6-2. También avanzó la española Paula Badosa, décima preclasificada, que ganó en tres sets a la canadiense Victoria Mboko por 7-5, 1-6, 7-6 (7/3) .

Despedida de Medvedev y Kyrgios

También debutaba este viernes en el Masters 1000 masculino el español Carlos Alcaraz, frente al belga David Goffin por la segunda ronda. En esta instancia quedaron eliminados Daniil Medvedev y Nick Kyrgios. Medvedev, séptimo favorito, cayó ante el español Jaume Munar por 6-2, 6-3. Campeón en Miami en 2023, el ruso mostró su frustración lanzando su raqueta en varias ocasiones, mientras el mallorquín de 27 años conseguía la tercera victoria de su carrera contra un rival del Top 10. “Sabemos el trabajo que realizamos para estos momentos, queremos más” , dijo el español, en el puesto 56 del ránking de la ATP. “Mi tenis está ahí y realmente quería jugar otro partido aquí” .

Kyrgios, actualmente en el puesto 892 del ránking, venía de lograr su primer triunfo en el circuito desde octubre del 2022 al derrotar al estadounidense Mackenzie McDonald en primera ronda, pero hoy cayó con el ruso Karen Kachanov por 7-6 (7/3) y 6-0 en una hora y 16 minutos. “Estaba agotado mentalmente”, comentó Kyrgios. “Físicamente no me siento tan mal pero mentalmente me falta mucho camino por recorrer” .

“Necesito regresar a casa y confiar en mi trabajo, debo ser el primero en confiar en lo que estoy haciendo”, agregó el australiano.