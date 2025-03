Fútbol de salón: Fiesta nacional

El sábado se realizó el acto central del evento salonístico en el Anfiteatro “Rafael Rojas Doria” villaelisense.

Otro dato no menor es que Caaguazú nuevamente será sede de un nacional, el año entrante, con subsede en Coronel Oviedo.

El año pasado también la Capital de la Madera vivió este torneo, y dado su tremendo éxito, la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón volvió a confiar en las dos ciudades para la realización del torneo 2026.

En Caaguazú se consagró campeón la escuadra de Paranaense, que conquistó su décima estrella.

La fecha inaugural

Los juegos de la primera fecha en los cuatro escenarios arrancarán a las 18:15.

Grupo A - Villa Elisa: Itacurubí de la Cordillera vs. Paranaense, Villa Elisa vs. Piquete Cue, actos inaugurales, Ñemby vs. Horqueta.

Grupo B - Ypacaraí: Carmen del Paraná vs. Villa Hayes, actos inaugurales, Ypacaraí vs. Caacupé y San Ignacio vs. Coronel Martínez.

Grupo C - Fernando de la Mora: Villeta vs. San Pedro, actos inaugurales, Fernando de la Mora vs. Concepción y San Juan Bautista Misiones vs. Presidente Franco.

Grupo D - Capiatá: Benjamín Aceval vs. Caaguazú, actos inaugurales, Capiatá vs. Coronel Oviedo y San Bernardino vs. Amambay.