Fiorela Rodríguez de Mello: Del básquet profesional, a la medalla de oro en el Sudamericano de Remo

La remera paraguaya Fiorela Rodríguez de Mello nos muestra que con sacrificio y disciplina todo se puede llevar a cabo y ella es un ejemplo de aquellos deportistas que pelean por lo que quieren.

Lea más: Fiorela Rodríguez se luce con la medalla de oro en clasificatorio panamericano de remo

Fio jugó años al básquetbol donde estuvo cerca de integrar el cuadro principal de Libertad en la Primera División, pero tras la pandemia en el 2020 las actividades se suspendieron y una de las disciplinas habilitadas era el remo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fue así que arrancó esa aventura de Fiorela en el remo, primero como una práctica aficionada por las condiciones de la pandemia a pasar a decidirse por la disciplina que la llevó a conseguir varios podios para nuestro país y consagrándose campeona sudamericana Junior y ser una de nuestros representantes en Asu2025.

“En marzo de ese 2020 de la pandemia me habían convocado para jugar en la Primera de Libertad, con 14 años, yo en enero y febrero ya comencé a entrenar con el plantel esperando el inicio del torneo en marzo, pero llegó la pandemia y eso no se dio, seguí entrenando de manera virtual, pero el básquet como tal no volvía, entonces en enero de 2021 una amiga me comenta para ir al Club Sajonia de donde soy, y ahí vamos a hacer remo, porque hasta ahí eran solo remo y natación las que se podía practicar. Ahí dijimos vamos a probar algo nuevo como el remo, tras las prácticas de enero y febrero nos emocionamos y ese entusiasmo vio el entrenador de ese momento, que nos mandó a hacer más pruebas y desde ahí nos quedamos definitivamente al remo desde 2023 estoy representando al país”, así comentaba su inicio y transición de un deporte a otro Fio.

La decisión de Fío no fue nada fácil ya que el amor hacia la anaranjada estaba presente: “La transición fue bastante dura, porque el básquet es el deporte que jugué toda mi vida, porque entre el remo y el básquet nada que ver, como en ese 2021 el club aún no estaba habilitado, yo seguía en el remo, en 2022 nos llaman y nos comentan que se reabre la convocatoria para jugar básquet y queremos contar con ustedes y ese marzo de ese año entre volver al básquet también tenía que viajar a mi primer sudamericano de remo, viajé y estando fuera mi hermana que también juega básquet le había dicho a la entrenadora de Libertad: Fío volverá del Suda y nuevamente estará en el básquet, me llevó con ella y yo no la había dicho nada. Me acuerdo que en ese Sudamericano gané mi primera medalla y dije: este deporte es para mí, esto es lo que quiero practicar porque me llevaba a desafíos más amplios que en el básquet no tenía porque es un deporte colectivo”.

“Pero al volver tenía una obligación con el básquet, porque aquella vez no fue decisión mía salir sino que la pandemia me obligó a dejar, entonces dije que debía hacer un cierre acá porque era algo que me jodía entre sí y no, pero volví jugamos el torneo de la categoría y quedamos vicecampeonas, trataba de hacer en simultáneo, remo y básquet, pero eso no me llevaba a ningún lado por supuesto, luego fui convocada para ser parte del equipo que iba jugar Odesur en 2022, pero me decidí ir a ver remo”.

“Yo en el remo encontré sensaciones que en el básquet no había tenido nunca, el remo era algo que me llamaba ese 2022 si bien yo no estaba en la selección de remo, pero había algo una sensación para optar más el remo que el básquet, en Odesur cerré definitivamente mi historia con el básquet y adopté el remo, el resto es historia”.

La entrevista completa de Fio comentando su preparación, sobre los consejos de la olímpica Ale Alonso y el día a día de sus entrenamientos en la bahía se puede ver en este enlace.