Cámara oculta revela cómo se ofrecen cargos públicos

La red de estafa fue desmantelada en la operación Dominó, ejecutada por el Departamento Antisecuestro y Antiextorsión (DAS), dependiente de la Policía Nacional (PN).

La investigación fue dirigida por el fiscal de Antisecuestro, Federico Tadeo Delfino Ginés, quien imputó a los cuatro detenidos que hay hasta ahora por los hechos punibles de estafa, coacción y asociación criminal.

Lea más: Buscan al famoso expolicía Ocholasky, ahora por una estafa para el ingreso a la Policía

La denunciante es una joven que intentó entrar al Colegio de Policía, donde se estudia para ser suboficial, pero que no alcanzó el puntaje requerido.

El ardid para la estafa

La chica fue supuestamente engañada “en cadena”, primero por el policía Éver Samuel Sosa Benítez, de 24 años, ahora con arresto domiciliario; luego por el guardia de seguridad Fabián Báez Segovia, de 26 años, ahora con arresto domiciliario, y después por el expolicía Juan Carlos Ocholasky, de 65 años, con orden de detención pendiente de ejecución.

Este último se hizo pasar supuestamente por un “comisario Rodríguez”. Ocholasky fue guardaespaldas de los presidentes Juan Carlos Wasmosy y Luis Ángel González Macchi y cumplió una condena de 18 años por el homicidio del chofer de Última Hora, José Vera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Policías secuestraron, ejecutaron y enterraron a chofer de medio de comunicación

Todos le habrían prometido que la harían ingresar al Colegio de Policía, pero a cambio de G. 30 millones, tras lo cual la derivaron con un supuesto abogado y con su supuesta secretaria, que en teoría eran los que tenían los “cupos políticos” para acceder a cargos públicos.

Este falso abogado resultó ser Luis Miguel Duarte Bogado, de 36 años, quien ya está en prisión preventiva, y su supuesta secretaria fue identificada como Lissie Nicole Sosa Cáceres, de 24 años, quien tiene arresto domiciliario.

La reunión y el pago

Luis Miguel y Lissie Nicole recibieron a la chica en una oficina de un edificio del centro de Asunción, donde se concretó el pago.

La reunión y la entrega del dinero fueron filmados por la denunciante, quien entregó el video como prueba del engaño que sufrió.

El video de la cámara oculta fue difundido en el programa Crimen y Castigo, que se emite de lunes a viernes a las 18:00 por ABC TV, con la conducción de Iván Leguizamón y Carlos Ortega.

El supuesto abogado, quien se hizo llamar “doctor Julio Montiel”, dijo a la chica que con ese pago la iban a incluir en la nómina de ingresantes del Colegio de Policía.

Le reveló que supuestamente tienen cupos políticos para acceder a cargos públicos en instituciones como Itaipú, Yacyretá, Policía Nacional y Municipalidades.

“Ya tuvimos gente que metimos en la Policía, en Itaipú, en concursos. Con toda confianza les cuento, que esto es cupo político. Todo a nivel de políticos se maneja”, le dijo el “doctor Julio Montiel” a la denunciante.

La Policía y la Fiscalía, aunque creen que se trata de una banda que estafaba con este tipo de propuestas, también van a investigar si realmente tienen nexos en estas instituciones públicas mencionadas.