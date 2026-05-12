Frío extremo: la temperatura más baja esta madrugada fue de menos de 1 °C

El frío se instaló con intensidad en Paraguay y dejó temperaturas muy bajas en distintos puntos del territorio nacional durante las primeras horas de este martes. Según los registros meteorológicos difundidos, el valor mínimo del país se registró en Campo Loa, departamento de Boquerón, donde el termómetro marcó 0,9 °C a las 06:50.
En el ranking de temperaturas más bajas también aparecen otras localidades del Chaco y del sur del país. La Base Aérea Nueva Asunción, también en Boquerón, reportó 1,7 °C, mientras que la Base Aérea Cnel. DEM José María Argaña, en Itapúa, alcanzó 1,9 °C.
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En el este del país, el frío también se hizo sentir. En Alto Paraná se registró 2,4 °C, el mismo valor que en la Reserva Biológica Carapá, en Canindeyú.
Los datos muestran que departamentos como Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, Caazapá y Presidente Hayes estuvieron entre los más afectados por las bajas temperaturas, con varios registros por debajo de los 4 °C.
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¿Y en Central?
Las bajas temperaturas coinciden con el ingreso de una masa de aire frío que favoreció amaneceres muy frescos e incluso cercanos a heladas en algunas zonas del país, especialmente en áreas rurales y del Chaco.
En cuanto a los datos del departamento Central, puntualmente en San Lorenzo, se reportó una mínima de 5,7 °C, mientras que el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi llegó a 6,8 °C.
Mientras que en Asunción, en el Centro Meteorológico Nacional, se reportaron 10.9°C.
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Los departamentos más fríos
Este es el ranking de las zonas con las temperaturas más bajas esta madrugada:
- Boquerón: 0,9 °C
- Itapúa: 1,9 °C
- Alto Paraná: 2,4 °C
- Canindeyú: 2,4 °C
- Caazapá: 3,1 °C
- Presidente Hayes: 3,2 °C
- Concepción: 3,7 °C
- Guairá: 4,0 °C
- Caaguazú: 4,2 °C
- Amambay: 4,7 °C