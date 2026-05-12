A un mes del debut: ¡Los 55 reservados de Paraguay para el Mundial 2026!

Cada vez falta menos para el regreso de Paraguay a la Copa del Mundo. 31 días que separan a la Albirroja de Gustavo Alfaro del primer partido en la fase de grupos del Mundial 2026. El entrenador tiene definida la lista de 55 reservados y espera la fecha para anunciar a los 26 convocados. En medio, los apuntados están culminando sus respectivas competencias.

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El seleccionado tiene definida la hoja de ruta previa al viaje a Norteamérica. Además de las dos semanas de entrenamientos en el CARDE de Ypané, el combinado nacional tiene confirmado el amistoso contra Nicaragua, que será el último encuentro de preparación y la despedida del pueblo paraguayo antes del estreno en el certamen más importante del planeta.

Paraguay, del amistoso a los partidos del Grupo D

La selección paraguaya medirá a los centroamericanos el viernes 5 de junio, a las 17:15, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción. Luego, parte en vuelo chárter con destino a Los Angeles para disputar los tres juegos del Grupo D: vs. Estados Unidos el viernes 12 (22:00); vs. Turquía el sábado 20 (00:00) y vs. Australia el jueves 25 (23:00).

Los 55 reservados de Paraguay para el Mundial 2026

Arqueros

Gastón Olveira

Roberto Jr. Fernández

Orlando Gill

Carlos Coronel

Juan Espínola

Santiago Rojas

Defensores

Juan Cáceres

Alan Núñez

Alan Benítez

Alcides Benítez

Junior Alonso

Alexandro Maidana

Agustín Sandez

Blas Riveros

Diego León

Gustavo Gómez

Fabián Balbuena

Gustavo Velázquez

Saúl Salcedo

Omar Alderete

José Canale

Mateo Gamarra

Ronaldo Dejesús

Mediocampistas

Andrés Cubas

Diego Gómez

Lucas Romero

Álvaro Campuzano

Robert Piris da Motta

Matías Galarza

Damián Bobadilla

Braian Ojeda

Matías Villasanti

Mauricio

Diego González

Hugo Cuenca

Enso González

Rodney Redes

Atacantes

Julio Enciso

Alejandro Romero Gamarra

Ángel Romero

Óscar Romero

Lorenzo Melgarejo

Miguel Almirón

Gustavo Caballero

Ramón Sosa

Rubén Lezcano

Antonio Sanabria

Gabriel Ávalos

Alex Arce

Ronaldo Martínez

Carlos González

Robert Morales

Isidro Pitta

Adam Bareiro

Adrián Alcaraz

Mundial 2026: ¿Cuándo será oficial la lista de 26 convocados?

La selección de Paraguay tiene confirmada la fecha en la que Gustavo Alfaro revelará a los 26 jugadores convocados para el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La nómina será publicada y oficializada el lunes 1 de junio, en horario a establecer. Probablemente, el entrenador brindará una conferencia de prensa para anunciar la lista mundialista.