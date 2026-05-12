A un mes del debut: ¡Los 55 reservados de Paraguay para el Mundial 2026!

Cada vez falta menos para el regreso de Paraguay a la Copa del Mundo. 31 días que separan a la Albirroja de Gustavo Alfaro del primer partido en la fase de grupos del Mundial 2026. El entrenador tiene definida la lista de 55 reservados y espera la fecha para anunciar a los 26 convocados. En medio, los apuntados están culminando sus respectivas competencias.
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El seleccionado tiene definida la hoja de ruta previa al viaje a Norteamérica. Además de las dos semanas de entrenamientos en el CARDE de Ypané, el combinado nacional tiene confirmado el amistoso contra Nicaragua, que será el último encuentro de preparación y la despedida del pueblo paraguayo antes del estreno en el certamen más importante del planeta.
Paraguay, del amistoso a los partidos del Grupo D
La selección paraguaya medirá a los centroamericanos el viernes 5 de junio, a las 17:15, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción. Luego, parte en vuelo chárter con destino a Los Angeles para disputar los tres juegos del Grupo D: vs. Estados Unidos el viernes 12 (22:00); vs. Turquía el sábado 20 (00:00) y vs. Australia el jueves 25 (23:00).
Los 55 reservados de Paraguay para el Mundial 2026
Arqueros
- Gastón Olveira
- Roberto Jr. Fernández
- Orlando Gill
- Carlos Coronel
- Juan Espínola
- Santiago Rojas
Defensores
- Juan Cáceres
- Alan Núñez
- Alan Benítez
- Alcides Benítez
- Junior Alonso
- Alexandro Maidana
- Agustín Sandez
- Blas Riveros
- Diego León
- Gustavo Gómez
- Fabián Balbuena
- Gustavo Velázquez
- Saúl Salcedo
- Omar Alderete
- José Canale
- Mateo Gamarra
- Ronaldo Dejesús
Mediocampistas
- Andrés Cubas
- Diego Gómez
- Lucas Romero
- Álvaro Campuzano
- Robert Piris da Motta
- Matías Galarza
- Damián Bobadilla
- Braian Ojeda
- Matías Villasanti
- Mauricio
- Diego González
- Hugo Cuenca
- Enso González
- Rodney Redes
Atacantes
- Julio Enciso
- Alejandro Romero Gamarra
- Ángel Romero
- Óscar Romero
- Lorenzo Melgarejo
- Miguel Almirón
- Gustavo Caballero
- Ramón Sosa
- Rubén Lezcano
- Antonio Sanabria
- Gabriel Ávalos
- Alex Arce
- Ronaldo Martínez
- Carlos González
- Robert Morales
- Isidro Pitta
- Adam Bareiro
- Adrián Alcaraz
Mundial 2026: ¿Cuándo será oficial la lista de 26 convocados?
La selección de Paraguay tiene confirmada la fecha en la que Gustavo Alfaro revelará a los 26 jugadores convocados para el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La nómina será publicada y oficializada el lunes 1 de junio, en horario a establecer. Probablemente, el entrenador brindará una conferencia de prensa para anunciar la lista mundialista.