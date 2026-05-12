Selección Paraguaya
12 de mayo de 2026 a la - 12:23

A un mes del debut: ¡Los 55 reservados de Paraguay para el Mundial 2026!

Quedan 31 días para el debut de la selección de Paraguay en el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

Por ABC Color

Cada vez falta menos para el regreso de Paraguay a la Copa del Mundo. 31 días que separan a la Albirroja de Gustavo Alfaro del primer partido en la fase de grupos del Mundial 2026. El entrenador tiene definida la lista de 55 reservados y espera la fecha para anunciar a los 26 convocados. En medio, los apuntados están culminando sus respectivas competencias.

Lea más: ¡ABC e Itaú llevan a los paraguayos a EE.UU. a ver a la selección!

El seleccionado tiene definida la hoja de ruta previa al viaje a Norteamérica. Además de las dos semanas de entrenamientos en el CARDE de Ypané, el combinado nacional tiene confirmado el amistoso contra Nicaragua, que será el último encuentro de preparación y la despedida del pueblo paraguayo antes del estreno en el certamen más importante del planeta.

Gastón Olveira y Roberto Jr. Fernández (d), arqueros de la selección de Paraguay, en el entrenamiento de la Albirroja en el estadio de Panionios FC, en Atenas, Paraguay.
Gastón Olveira y Roberto Jr. Fernández (d), arqueros de la selección de Paraguay, en el entrenamiento de la Albirroja en el estadio de Panionios FC, en Atenas, Paraguay.

Paraguay, del amistoso a los partidos del Grupo D

La selección paraguaya medirá a los centroamericanos el viernes 5 de junio, a las 17:15, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción. Luego, parte en vuelo chárter con destino a Los Angeles para disputar los tres juegos del Grupo D: vs. Estados Unidos el viernes 12 (22:00); vs. Turquía el sábado 20 (00:00) y vs. Australia el jueves 25 (23:00).

Los 55 reservados de Paraguay para el Mundial 2026

Arqueros

  • Gastón Olveira
  • Roberto Jr. Fernández
  • Orlando Gill
  • Carlos Coronel
  • Juan Espínola
  • Santiago Rojas

Defensores

  • Juan Cáceres
  • Alan Núñez
  • Alan Benítez
  • Alcides Benítez
  • Junior Alonso
  • Alexandro Maidana
  • Agustín Sandez
  • Blas Riveros
  • Diego León
  • Gustavo Gómez
  • Fabián Balbuena
  • Gustavo Velázquez
  • Saúl Salcedo
  • Omar Alderete
  • José Canale
  • Mateo Gamarra
  • Ronaldo Dejesús

Mediocampistas

  • Andrés Cubas
  • Diego Gómez
  • Lucas Romero
  • Álvaro Campuzano
  • Robert Piris da Motta
  • Matías Galarza
  • Damián Bobadilla
  • Braian Ojeda
  • Matías Villasanti
  • Mauricio
  • Diego González
  • Hugo Cuenca
  • Enso González
  • Rodney Redes

Atacantes

  • Julio Enciso
  • Alejandro Romero Gamarra
  • Ángel Romero
  • Óscar Romero
  • Lorenzo Melgarejo
  • Miguel Almirón
  • Gustavo Caballero
  • Ramón Sosa
  • Rubén Lezcano
  • Antonio Sanabria
  • Gabriel Ávalos
  • Alex Arce
  • Ronaldo Martínez
  • Carlos González
  • Robert Morales
  • Isidro Pitta
  • Adam Bareiro
  • Adrián Alcaraz

Mundial 2026: ¿Cuándo será oficial la lista de 26 convocados?

La selección de Paraguay tiene confirmada la fecha en la que Gustavo Alfaro revelará a los 26 jugadores convocados para el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La nómina será publicada y oficializada el lunes 1 de junio, en horario a establecer. Probablemente, el entrenador brindará una conferencia de prensa para anunciar la lista mundialista.

Los 55 reservados de Paraguay para el Mundial 2026.
Los 55 reservados de Paraguay para el Mundial 2026.
esponsors especiales de Mundial x ABC