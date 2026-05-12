Video: mirá cómo el guaraní “derrotó” a un influencer políglota en Madrid

Un paraguayo logró dejar “en blanco” a un políglota que presume de conocer casi todas las lenguas del mundo. En un video que ya es viral, el influencer de la cuenta Lingualize no fue capaz de identificar el guaraní en las calles de Madrid y terminó perdiendo su apuesta.

Lea más: INE: 3 de cada 10 paraguayos solo habla guaraní

El influencer generalmente pide a la gente que hable en su lengua materna y él tiene dos oportunidades para adivinar. Si falla, entrega una recompensa de 5 euros. La mayoría de la veces, el joven sorprende adivinando o respondiendo con fluidez en el mismo idioma de sus entrevistados.

“Parece un idioma inventado”

El video, titulado en inglés por el autor como “Uno tan difícil esta vez”, muestra al paraguayo respondiendo a su desafío: “Mba’e ikatu aha’e ndéve” (Qué es lo que puedo decirte), le dijo.

Ante la confusión del influencer, el compatriota continuó su monólogo en un guaraní fluido y relató su felicidad por estar en Madrid.

“Este día che aha roguata heta. Roguata árupi. Roju ko parquepe. Heta roguata ha úpei ropyta rokaruhag̃ua peteĩ lugarpe, ha rovy’aiterei”. (Este día yo fui a caminar mucho. Caminamos por acá, vinimos a este parque. Caminamos mucho y luego nos quedamos en un lugar para comer, y nos divertimos mucho), había expresado el compatriota.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: 10 palabras en guaraní sin traducción al español

La reacción del políglota fue de total desconcierto. “Si estuviera borracho, pensaría que es un idioma inventado. Es una locura”, expresó en inglés impresionado por cómo suena el guaraní.

Aunque logró detectar que el lenguaje tenía influencia del español, una característica del guaraní, no pudo dar con la respuesta correcta.

Quechua y Papiamento, los intentos fallidos del políglota

Cuando el influencer debía adivinar, primeramente dijo de que se trataba de Quechua. Tras la negativa del paraguayo, probó con el Papiamento, una lengua hablada en las islas caribeñas de Aruba, Bonaire y Curazao. Al fallar por segunda vez, se rindió y el compatriota, entre risas, reclamó su premio.

Lea más: Madrid: detienen a once ladrones que usaban el guaraní para comunicarse

Cuando el joven paraguayo reveló que se trataba del Guaraní, el influencer no pudo ocultar su frustración. “¡Oh, no! Me cago en mi... Es que ni pensé en el guaraní. Debería haberlo adivinado”, exclamó luego de entregar los cinco euros al paraguayo.

Este episodio se volvió viral y hubo muchos comentarios alentando el idioma guaraní.