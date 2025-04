Esquí náutico: Cosecha en el Latinoamericano

Para los más jóvenes, la competencia de esquí náutico fue una antesala a los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, en el mismo escenario donde se disputarán estas justas.

En cuanto a los metales obtenidos, la única medalla de plata la conquistó Constanza Codas en Sub 21 Overall.

Las medallas de bronce fueron para: Raúl Codas en Slalom, Figuras y Overall en Sub 14; Ileana Wasmosy, Piero Zaván y Raúl Codas por Equipos en Sub 14; Jimena Codas en Sub 17, Constanza Codas Sub 21 en Salto, y, María Victoria Codas en +45 Slalom.