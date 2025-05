Amambay avanza en la Liga Nacional de Básquet

Excluyendo a Colonias Gold, un habitué ya en estas citas de la Liga desde hace varias temporadas, el conjunto pedrojuanino es el mejor protagonista de los nuevos clubes que se sumaron para jugar el certamen.

Los otros equipos del interior son el Sportivo Luqueño de Luque, San Alfonzo de Minga Guazú, Deportivo Central de Capiatá y Guaireña Basquet Club de Villarrica.

* Central 50-118 Alfonzo. En el último cotejo disputado por la sexta parada, San Alfonzo de Minga Guazú le ganó al Deportivo Central de Capiatá, el único equipo que no consiguió ganar en el Grupo B.

Los minguenses se impusieron por el abultado marcador de 118 a 50 para sumar su segundo triunfo en el torneo.

Los parciales del partido disputado en el polideportivo del Comando Logístico fueron de 28-18, 29-8, 33-12, 28-12.

* Tabla de posiciones. Grupo A: San José 10 puntos, Amambay 9, Félix Pérez Cardozo 6, Ciudad Nueva 6, Guaireña 5.

Grupo B: Olimpia Kings 12 puntos, Colonias Gold 11, Deportivo Campoalto 9, Sportivo Luqueño 8, San Alfonso 8 y Central 6.

* Próximos juegos. este viernes se disputarán los siguientes cotejos: San Alfonzo vs. Olimpia Kings, Central vs. Campoalto y Ciudad Nueva vs. Félix Pérez Cardozo. El sábado completan Amambay vs. San José.