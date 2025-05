Súper Rugby Américas 2025: Duelo reptil en el COP

Los albirrojos, que buscan acceder a las semifinales, llegan como favoritos al encuentro de rugby, sobretodo luego de la victoria sobre los Pampas (32-26) en la Fecha 11.

Lea mas: Yacaré festeja ante Pampas

La formación inicial del coach yacaré Ricardo Le Fort irá con: Nicolás Jurado, Axel Zapata, Rolando Portillo, Ignacio Martínez, Lucas Sommer, Nicolás Parada, Ariel Núñez, Santiago Ruiz, Gonzalo Bareiro, Joaquín Lamas, Juan González, Valentino Dicapua, Ramiro Amarilla (C), Arturo López y Julián Quetglas.

El viernes se impuso Dogos a los Tarucas y con el punto bonus alcanzó en la punta a los Pampas. Este lunes juegan los Pampas vs. Selknam de Chile y pueden recuperar el liderato y avanzar a semifinales.

* Programa de este domingo. La jornada en el Héroes de Curupayty es prometedora: 14:00 Paraguay vs. Brasil Campus M17, 16:00 Paraguay vs. Brasil M19, 17:40 Concierto de Paiko en vivo y 19:00 Yacaré vs. Cobras.

Acceso gratuito para los M17 y M19. Para Yacaré vs. Cobras, preferencias G. 100.000 y graderías gratis.