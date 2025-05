Torneo por la infancia “Corazón de 10” será este domingo

Una oportunidad para marcar la diferencia en la vida de 1000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que participan de los programas sociales Aldeas Infantiles SOS, se presenta con la tercera edición de “Corazón de 10”.

Este torneo solidario convoca a empresas a participar con sus equipos deportivos, combinando la actividad física y el espíritu de equipo con una causa solidaria.

El evento tiene como meta la participación de 50 equipos deportivos empresariales, cuyos aportes permiten fortalecer los programas de cuidado, educación y protección de Aldeas Infantiles SOS.

“Este torneo es muy importante para nosotros porque nos ayuda a financiar los programas sociales que llevamos adelante en el país, ya sea en acogimiento o fortalecimiento familiar. Aldeas Infantiles SOS trabaja hace 55 años por el derecho de niñas y niños a tener una familia.

Tenemos cuatro programas sociales en Asunción, Luque, Hohenau y San Ignacio, donde damos atención integral a cerca de 1000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes que no pueden estar con su familia.

Es mucho más que una competencia deportiva. Es una oportunidad para que el sector empresarial contribuya directamente con la infancia”, finalizó Arsenio Ocampos, Presidente de la Junta Directiva de la organización.

Este torneo solidario tiene como objetivos no solo obtener recursos, sino involucrar al sector empresarial en la protección de la niñez y fomentar su responsabilidad social. A través del deporte, se busca la unión entre empresas de diferentes rubros y sus colaboradores en torno a una causa solidaria, incentivando valores como el compañerismo, la solidaridad y el compromiso social en el ámbito empresarial.

Tres modalidades de participación

Los deportes en los que se puede competir son fútbol y vóley, en las siguientes categorías: fútbol masculino 7 vs 7, fútbol femenino 5 vs 5 y vóley mixto 6 vs 6.

Los partidos se juegan los domingos en tres fechas, desde el 25 de mayo al 08 de junio, a partir de las 8:00, en la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas, ubicada en la avenida General Santos 258 de Asunción. Las inscripciones se realizan hasta el 21 de mayo.

El equipo ganador recibe un trofeo de casi un metro, en el que se agrega una placa con su nombre. Este trofeo permanece en la sede de la empresa ganadora por un año, hasta la siguiente edición, en que pasa a manos de los nuevos triunfadores y se agrega una nueva placa. De esta manera, se deja en la copa una huella de los equipos solidarios. En las tres modalidades participantes también se elegirá al Goleador, Mejor Arquero y Mejor Jugador de Vóley.

Para recibir más información e inscribir a los equipos y patrocinadores, se habilitaron los números (0982) 199 681 (Zunilda Baruja) y el (0974) 455 709 (Jessica González). El reglamento del torneo está disponible en www.corazonde10.org.py

El derecho a vivir en familia

Aldeas Infantiles SOS es una entidad sin fines de lucro, no gubernamental, que está presente en Paraguay desde hace 55 años. Con la convicción de que nadie viene al mundo para crecer solo, trabaja por el derecho de los niños y niñas a vivir en familia, ofreciendo alternativas de cuidado, buscando el reintegro familiar siempre que sea factible o brindando la posibilidad de vivir en entornos familiares.

En Paraguay, el 37 % de los habitantes son niños, niñas y adolescentes. Actualmente 1000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes son participantes de los programas sociales de Aldeas Infantiles SOS en el país.

