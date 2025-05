Liga Nacional de Baloncesto: San José y Kings siguen imparables

Los “santos”, jugando en el “León Coundou” consiguieron un triunfo sin mucho esfuerzo, venciendo 84 a 57 a Guaireña Basquet Club, que sigue sin conseguir victoria alguna. Los parciales del cotejo fueron: 22-9, 16-17, 30-18 y 16-13.

El capitán gua’i, Diego Ortega fue el máximo anotador del compromiso, con 24 puntos y entre sanjosianos se destacó Antonio Montiel con 21.

* Kings golea. Por su parte, los Kings también consiguieron imponerse por abultado marcador al Deportivo Campoalto, en el partido disputado en el polideportivo de las Fuerzas Armadas.

El score final fue de 102 a 85, con cuartos de 29-18, 27-16, 22-19 y 24-32.

Kal Godans, capitán de Campoalto, encabezó la lista de goleadores con 29 puntos, mientras en filas olimpistas sobresalió el americano Daviyon Draper con 21.

* Póximos juegos. Este martes se completará la tercera ronda de revanchas, con dos encuentros, ambos marcados para las 20:30.

En el polideportivo “Efigenio González”, Félix Pérez Cardozo recibirá al fuerte team del Deportivo Amambay de Pedro Juan Caballero.

El Sportivo Luqueño hará lo mismo con San Alfonzo de Minga Guazú, en el estadio del Club de Leones de Luque.

* Nueva fecha. El jueves se inicia una nueva tanda de partidos, la penúltima de la fase de grupos:

San Alfonzo vs. Colonias Gold, Guaireña vs. Félix Pérez, Campoalto vs. Luqueño y Central vs. Olimpia. El sábado completan Amambay vs. Ciudad Nueva.

Conforme al sistema de campeonato de la Liga Nacional de cada grupo avanzarán los cuatro primeros.

Los tres clubes que no pasen de etapa disputarán la Copa Comuneros, que será en su primera etapa un hexagonal a una rueda.

Habrá cupo para otros tres clubes, que serán aquellos que no avancen a la fase cuadrangular de la Liga y deberán disputar un repechaje para buscar su acceso al torneo Comuneros.