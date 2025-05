En marcha Torneo Empresarial “Corazón de 10”

Los partidos se disputan en la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas, ubicada en Asunción, y se extenderán hasta el 8 de junio. En la jornada inaugural se llevaron a cabo 47 enfrentamientos en una dinámica que no solo celebra el deporte, sino también la solidaridad. Durante el evento, además, se habilitaron espacios de hidratación, cantina, área infantil y atención fisioterapéutica para los participantes, generando una experiencia integral.

“Este torneo es mucho más que una competencia. Es una forma concreta de contribuir al derecho de niñas y niños a vivir en familia, a través del apoyo a nuestros programas de acogimiento y fortalecimiento familiar en Asunción, Luque, Hohenau y San Ignacio”, expresó Arsenio Ocampos, presidente de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS.

“Corazón de 10″ busca no solo recaudar fondos, sino también involucrar activamente al sector empresarial en la protección de la infancia y la adolescencia, fomentando valores como el compañerismo, la solidaridad y la responsabilidad social en el entorno corporativo. Las empresas participantes compiten en tres modalidades: fútbol masculino 7 vs 7, fútbol femenino 5 vs 5 y vóley mixto 6 vs 6. Al finalizar el torneo, el equipo ganador recibirá un trofeo de casi un metro de altura, que se quedará en la empresa durante un año con una placa conmemorativa, sumando así una huella solidaria al historial del campeonato. También serán reconocidos el goleador, el mejor arquero y la mejor jugadora o jugador de vóley.

Esta iniciativa solidaria es presentada por Jagua’i Marketing Deportivo y Coca-Cola Paraguay, y cuenta con el patrocinio de Dandres y OMO. Además, suma el auspicio de Personal, Banco GNB Paraguay, ABDIEZ y Biggie, así como el apoyo institucional de la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas, la agencia PRessencia, Trofymundo, la productora Maite Media, la Universidad UNIDA, hielo Frescubo y Bacon Burgers.

En Paraguay, el 37 % de la población está compuesta por niñas, niños y adolescentes. Aldeas Infantiles SOS trabaja desde hace 55 años con la convicción de que nadie viene al mundo para crecer solo, y promueve alternativas de cuidado que aseguren el derecho a vivir en familia para quienes no pueden estar con sus vínculos de origen.

Actualmente, más de 1000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes forman parte de sus programas sociales.